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Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська

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Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська
Посилення тиску санкцій ЄС і США змусять Олександра Лукашенка піти.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на  Deutsche Welle, заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, опублікованому 28 лютого.

"Тиск буде рости щодня, і одного дня стане для Лукашенка надмірним, так що він піде", - заявила вона.

"Режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде", - додала політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська

Топ коментарі

  • Дилетант Дилетантов
    Санкции ЕС и США вынудят Лукашенко уйти в ближайшие месяцы, - Тихановская - Цензор.НЕТ 3717

    и чего только не придумают, чтобы самим революцию не делать...
  • Maxim Ak-Murza
    Сначала закончит интеграцию со страной-помойкой, а уж потом уйдет. И владеть тобой будет какой-нибудь кадыровец.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    конкурс "рассмеши ябатьку" первый приз-света .
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