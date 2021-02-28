Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск

На вступ до Європейського союзу Україні знадобиться ще років десять. Їх потрібно витратити на проведення реформ.

Про це розповів посол Естонії в Україні Каімо Кууск в інтерв'ю "Рубрика", передає Цензор.НЕТ.

"Ну, думаю, колись Україна стане членом ЄС. Цей процес займатиме час. У нас це також зайняло час. З того моменту, коли ми дійсно усвідомили, що хочемо бути в ЄС, ми почали реформуватися. Коли ми зрозуміли, що вводимо ці реформи для себе, а не для Брюсселя чи Вашингтона, вони почали діяти. Отже, це як у школі, якщо хтось тобі каже: "Гей, вивчи математику, бо ти мусиш", ти не надто рвешся вчитися. Але якщо ти справді розумієш, що тобі потрібна математика, тобі потрібно вчитися, а не тільки списувати… Ну, можливо, трохи можна і списати… (сміється), тоді сенс в тому буде, і все спрацює", – сказав він.

Посол зазначив, скільки часу на це знадобиться.

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"Я можу працювати на посаді посла Естонії максимум 4 роки, тому я можу з легкістю вам сказати 5 років, а потім вернутися в Естонію, де ви не зможете потім мені висунути претензії (сміється). Так… Але насправді скажу ー десять років. Час летить. Я хочу звернутися до українців: використовуйте цей час. Реформуйтеся, готуйтеся, і тоді одного дня європейські громадяни та лідери країн десь в Іспанії, Франції чи скандинавських країнах запитають своїх колег: "Гей, чому Україна ще не член ЄС?" – сказав Кууск.