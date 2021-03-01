Четверо громадян Узбекистану намагалися вилетіти з України за підробленими паспортами РФ, - ДПСУ

Держприкордонслужба затримала в "Борисполі" чотирьох іноземців з підробленими закордонними паспортами Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Учора вночі, під час оформлення рейсу "Київ – Ла Романа", прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили 4 підроблені документи. Російськими закордонними паспортами намагалися скористатися четверо громадян Узбекистану, які мали на меті потрапити в Домініканську Республіку", - йдеться в повідомленні.

З метою встановлення осіб та з’ясування всіх обставин правопорушення мандрівників довелося затримати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті в горах прикордонники пострілами зупинили громадян Алжиру. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники склали протоколи за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання, або спроба незаконного перетинання державного кордону України", а також повідомили Нацполіцію України про виявлення ознак правопорушення, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".