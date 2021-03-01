Поліція розслідує стрілянину біля кафе в Дніпрі як хуліганство
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"28 лютого до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у кафе по вул. Високовольтна. За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі особи пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу. Під час стрілянини ніхто не постраждав. За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Триває слідство", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними Цензор.НЕТ, у Дніпрі в ніч на 28 лютого в кафе "Тиниця" по вул. Високовольтній сталася перестрілка. За наявною інформацією, до 15 молодих людей скоїли збройний напад на підприємця, генерального директора агрохолдингу "Степова" Артура Рисіна. Нападники втекли з місця, але були затримані. Серед затриманих опинився Єрмак Петровський - син відомого авторитета Наріка (Олександра Петровського).