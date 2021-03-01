Поліція розслідує стрілянину біля кафе в Дніпрі як хуліганство

За фактом стрілянини в кафе поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження. Для з'ясування обставин події до відділення доставлено 15 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"28 лютого до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у кафе по вул. Високовольтна. За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі особи пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу. Під час стрілянини ніхто не постраждав. За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Триває слідство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Цензор.НЕТ, у Дніпрі в ніч на 28 лютого в кафе "Тиниця" по вул. Високовольтній сталася перестрілка. За наявною інформацією, до 15 молодих людей скоїли збройний напад на підприємця, генерального директора агрохолдингу "Степова" Артура Рисіна. Нападники втекли з місця, але були затримані. Серед затриманих опинився Єрмак Петровський - син відомого авторитета Наріка (Олександра Петровського).

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