Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці"
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Президент Джо Байден став найгіршим головою США в сучасній історії. Його перший місяць на посаді був "катастрофічним".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це сказав колишній президент США Дональд Трамп під час виступу у Флориді ввечері 28 лютого.
Трамп додав, що "всі знали", що адміністрація Байдена буде "поганою", однак "ніхто не очікував, що настільки".
"У Джо Байдена був катастрофічний перший місяць з усіх президентів у сучасній історії США, це правда", - заявив колишній президент.
Він додав, що у Байдена "проти робочих місць, проти кордонів, проти енергетики і проти науки".
"Всього за один короткий місяць ми пішли від "Америка на першому місці" до "Америка на останньому місці", - додав Трамп.
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для Трампа.