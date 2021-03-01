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Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину

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Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину
У неділю, 28 лютого, уряд Словаччини ухвалив рішення запровадити в країні із 3 березня комендантську годину, а також зобов'язати громадян носити в громадських приміщеннях респіратори, а не медичні маски.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє місцеве видання TA3.

Зазначається, що такі заходи вжито, щоб забезпечити підвищений ступінь захисту від зараження коронавірусом.

Комендантська година діятиме на всій території країни з 20:00 до 1:00. У цей час із будинку можна буде вийти в разі поїздки на роботу або походу до лікаря. Водночас  із 5:00 до 20:00 громадянам буде заборонено виходити з дому без поважних причин, які мають підтверджуватися документами.

Навчальні заклади поки продовжать роботу, проте учнів початкових класів та вихованців дитячих садків мають  особисто приводити батьки, які направляються на роботу. Якщо батьки працюють з дому або зовсім безробітні - їхні діти мають перебувати вдома.

Із 8 березня в країні буде запроваджено обов’язкове носіння респіраторів у магазинах і громадському транспорті, а з 15 березня - їх буде необхідно носити у всіх громадських місцях. Виняток зроблено для дітей - вони і далі можуть користуватися медичними масками.

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Нові обмеження діятимуть до 21 березня.

"Якщо до цього часу не буде досягнуто позитивного ефекту, то в країні запровадять локдаун, що передбачає закриття підприємств і жорсткі обмеження на пересування", — йдеться в повідомленні.

Згідно даним університету Джонса Гопкінса, станом на 28 лютого у Словаччині коронавірусом заразилися 308 083 людини. 7189 осіб померли від ускладнень хвороби.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Для тех , кто не совсем понимает происходящее - СЛОВАКОВ МАЛО( нации до 4 млн) , и они пытаются сберечь свою нацию . Страна молодая, словаки очень ее любят, хотя и критикуют
    Страна сделала очень много для своего успеха - ввели евро , поставили мощные заводы, сейчас строят огромные современные автобаны через горы. Сейчас идёт вакцинация пфайзером врачей и учителей,

    Каждую субботу делают бесплатные тесты - все организовано на машинах как в Макдональдсе - подъезжаешь и берут тест .
    Очень мешает раша через свою пятую колонну, усиленно пытается всунуть свою вакцину
  • Ilsawn0hr
    Так не помогает, в том и суть. Уже год страны Просвещенного Запада ходят по граблям, а покойников и заболевших только больше. ОРВИ не просто так относятся к неконтролируемым инфекциям. Неконтролируемым - потому что для исключения передачи нужно полностью отключить общение между людьми, что нереально.
    Чем дальше, тем смешнее наблюдать эти гальванические подергивания полностью обанкротившихся политиканов.
  • Vedana
    Я ніколи не казала, що вірусу нема.
    Але те, що виробляється вже рік по світу - не налазить на голову.
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