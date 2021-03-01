Ситуація, що склалася в Республіканській партії, може призвести до її "знищення", - Трамп
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Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що працюватиме над тим, щоб обрання домагалися сильні, сміливі і розумні республіканські лідери.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на конференції в Орландо.
"Я оголошую, що активно працюватиму над тим, щоб обиралися сильні, сміливі і розумні республіканські лідери", - заявив Трамп.
Він зазначив, що демократи на відміну від республіканців тримаються разом. За його словами, цей стан справ у Республіканській партії може призвести до її знищення.
"У нас не може бути лідерів, які проявляють більше пристрасті до засудження своїх однодумців-американців, ніж до протистояння демократам, ЗМІ та радикалам, які хочуть перетворити Америку на соціалістичну країну", - наголосив Трамп.