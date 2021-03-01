Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за заклики до жорстокого поводження з тваринами в соцмережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівщини.

27 лютого, під час моніторингу соцмереж, поліцейські Львівщини виявили пост про те, що мешканець Львова поширює публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами.

За фактом дізнавачі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Водночас поліцейські закликають громадян не бути байдужими та повідомляти про кожен відомий їм факт жорстокого поводження з твариною на оперативну лінію 102.

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