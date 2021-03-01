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Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження

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Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження
Поліція відкрила кримінальне провадження за заклики до жорстокого поводження з тваринами в соцмережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівщини.

27 лютого, під час моніторингу соцмереж, поліцейські Львівщини виявили пост про те, що мешканець Львова поширює публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами.

За фактом дізнавачі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Водночас поліцейські закликають громадян не бути байдужими та повідомляти про кожен відомий їм факт жорстокого поводження з твариною на оперативну лінію 102.

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Топ коментарі

  • Юрій Ан
    Житель Львова, наверное вышел на улицу, после того, как растаял снег.
    Возникает дикое желание накормить всем этим хозяев этих животных и расстрелять вместе с четвероногими и двуногих.
  • Alisa Korovieva
    в чем суть вопроса - скромное молчание.Скорее всего стандартная проблема - свора собак третирует многоэтажку -- одни их кормят до отвала, другие во двор зайти боятся, в том числе и дети.
  • Владислав Изюмский
    Нужно ввести и добиться исполнения жесткого законодательства для владельцев домашних животных. Чтобы все собаки в обязательном порядке регистрировались, имели паспорта, делались регулярно все прививки, регистрировались случаи смерти и трупы захоранивались в специально отведенных местах. Тогда меньше б.удет брошенных животных и проблема с их жестоким обращением отпадет сама собой.
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