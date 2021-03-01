В Україні за добу від COVID-19 померли 68 осіб, зафіксовано 4285 нових випадків зараження, видужали 1701 особа
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"4285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 779 осіб;
летальних випадків – 68;
одужало – 1 701 особа;
здійснено тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 352 134 особи;
одужало – 1 171 724 особи;
летальних випадків – 26 050;
проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях", - розповів Степанов.