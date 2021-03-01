Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 28 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, неподалік населеного пункту Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок обстрілів противника загинув один український воїн. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

У районі населених пунктів Широкине та Водяне, що на Приазов’ї окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ. Також поблизу Верхньоторецька окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичних станкових гранатометів.

"У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь у відповідь", - зазначили у штабі.

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"Основною метою дій ЗФ ОРДЛО залишалось провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ.

За всіма фактами зафіксованих порушень УС СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ", - наголосили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 1 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: "Неподалік Павлополя збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. На такі дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

У штабі додали, що українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.