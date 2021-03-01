Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 114,6 млн, жертв уже 2,54 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 1 березня у світі зареєстрували 311 706 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6169 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 114 689 757 випадків інфікування, з них 311 706 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 543 321 особа, з них 6169 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 90,2 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му.