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Вакцина "Спутник V" - дивний інструмент у руках Путіна, - глава МЗС Литви категорично проти використання російської вакцини

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Вакцина "Спутник V" - дивний інструмент у руках Путіна, - глава МЗС Литви категорично проти використання російської вакцини
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсберґіс висловив упевненість у тому, що російська вакцина проти коронавірусу "Спутник V" є "дивним інструментом" у руках глави Кремля Володимира Путіна.

Європейському Союзу не варто використовувати російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V". Таку думку глава МЗС Литви Габріелюс Ландсберґіс висловив "Радіо Свобода" в інтерв'ю, опублікованому 28 лютого, інформує Цензор.НЕТ. Про це він заявив, коментуючи репліку журналістки щодо того, що Литва категорично відмовилася вакцинуватися російським препаратом.

"Ми вважаємо, що вакцина "Спутник" є дивним інструментом у руках пана Путіна. Перше, що привертає увагу, – що замість того, щоб вакцинувати російських громадян, він продає цю вакцину. Не схоже на те, що так би чинив політик і громадянин, який стурбований чиїмось здоров’ям", - сказав дипломат.

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"Якщо ви дійсно виробляєте таку хорошу вакцину, як розповідаєте, то, мабуть, спершу ви мали б вакцинувати своїх громадян", - упевнений політик.

"А коли ви вакцинували мільйон громадян, а продаєте за кордон мільярд вакцин – це видається дивним. Тому, на нашу думку, це радше геополітичний проєкт, ніж проєкт зі сфери охорони здоров’я. Ми у Литві керуємося тим, що є низка вакцин, схвалених у ЄС та США, їх має вистачити, якщо не буде більше скорочень. Також ми не хочемо, щоб нашим партнерам довелося робити складний вибір. Україна воює з Росією. І ми не хотіли б, щоб вам довелося вирішувати, купувати чи не купувати Sputnik V, треба він чи ні", - пояснив Ландсберґіс.

Топ коментарі

  • Valet Valet
    На Донбассе у 96 боевиков «ЛДНР» возникли побочные эффекты от российской вакцины «Спутник V»
  • MrC
    ********** вакцина ничего странного не имеет.
    Это инструмент внутренней политики, насколько она эффективна ему насрать, главное показать своей вате, что все ее хотят, что все ее выпускают в разных странах и что Запад несостоятелен и дальше загнивает.
  • Sophia-Maria Duglass
    «Мы считаем, что вакцина "Спутник V" является странным инструментом в руках Путина. Первое, что привлекает внимание, - что вместо того, чтобы вакцинировать российских граждан, он продает эту вакцину. Не похоже на то, что так поступал бы политик и гражданин, обеспокоенный чьим-то здоровьем", - сказал дипломат.Источник: https://censor.net/ru/n3250616
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