Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська
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Клінічний перебіг коронавірусу COVID-19 у 2021 році суттєво змінився.
Про це повідомила провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами Голубовської, особливості перебігу коронавірусу в 2021 році полягають у такому:
- частка молодих людей 30+ з важким перебігом захворювання помітно зросла;
- почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді, що завжди ускладнює перебіг і погіршує прогноз;
- інформативність деяких простих лабораторних показників, наприклад, СРБ, знизилася, тобто має місце відсутність кореляції його низьких значень з тяжкістю перебігу хвороби;
- про традиційне нашому очікуванні поліпшення стану з 14-16 дня хвороби можна забути, приблизно у третини госпіталізованих хворих саме з цього часу або трохи раніше настає погіршення, іноді дуже серйозне;
- резистентність до традиційних методів лікування.
Голубовська допускає, що мова може йти про новий штам збудника захворювання. "З огляду на такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, зокрема у молодих людей", - додала вона.
Лікарям фахівчиня порадила під час ведення хворих на коронавірус орієнтуватися на клініку захворювання, а лабораторні показники оцінювати критично.