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Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська

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Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська
Клінічний перебіг коронавірусу COVID-19 у 2021 році суттєво змінився.

Про це повідомила провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Голубовської, особливості перебігу коронавірусу в 2021 році полягають у такому:

  • частка молодих людей 30+ з важким перебігом захворювання помітно зросла;
  • почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді, що завжди ускладнює перебіг і погіршує прогноз;
  • інформативність деяких простих лабораторних показників, наприклад, СРБ, знизилася, тобто має місце відсутність кореляції його низьких значень з тяжкістю перебігу хвороби;
  • про традиційне нашому очікуванні поліпшення стану з 14-16 дня хвороби можна забути, приблизно у третини госпіталізованих хворих саме з цього часу або трохи раніше настає погіршення, іноді дуже серйозне;
  • резистентність до традиційних методів лікування.

Голубовська допускає, що мова може йти про новий штам збудника захворювання. "З огляду на такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, зокрема у молодих людей", - додала вона.

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Лікарям фахівчиня порадила під час ведення хворих на коронавірус орієнтуватися на клініку захворювання, а лабораторні показники оцінювати критично.

Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська 01
Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська 02

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    А, что по этому поводу скажут воришка-Степашка и его суикливый воришка-патрон, он же "мастер" спорта по борьбе с коронавирусом и мастер имитации игры пиписькой на рояле?
  • Олег Беляков 1ee72182
    она уже пролоббировала закупки ремдесевира - дорогущего препарата от ВИЧ, по 2 тыс грн за дозу, 20 тыс за курс лечения.
    Как она истерила полгода назад - капец, как слюной брызгала!

    а оказалось что ремдесевир до заднего прохода, о чем ВОЗ рассказала еще летом. Зато отлично помогает копеечный дексаметазон по 20 грн за упаковку. Ну откуда это знать целому профффессору из Богомольца, за такие копеечные препараты кто ей заплатит?
    а теперь - капитан очевидность - ах, глазки открылись, узнала какие симптомы у Ковида. Года не прошло.
    тьфу.
  • Василь Худотеплий
    Как говорит Каролина Ашион, "Им, как об стенку барабаном". Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2645

    Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 576
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