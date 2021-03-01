У Білій Церкві на Київщині виник дефіцит ліжок для хворих COVID-19: заповнюваність лікарень різко перевищила 90%, - мер Дикий

У медичних установах міста Біла Церква бракує лікарняних ліжок для розміщення хворих на COVID-19.

Про це повідомив білоцерківський міський голова Геннадій Дикий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

За даними чиновника, три міські лікарні заповнені коронавірусними хворими на 90%. Протягом останніх півтора тижні в місті спостерігається різкий стрибок захворюваності. Якщо 10 днів тому, стверджує Геннадій Дикий, заповненість лікарень становила 50%, то зараз більш ніж на 90%.

Зокрема лікарня №3 заповнена на 90%, центральна районна лікарня - на 95%, а в лікарні №1 довелося відкрити додаткове відділення. За даними градоначальника, на лікуванні в лікарнях перебуває 241 хворий, ще 404 жителі міста лікуються в домашніх умовах.

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