Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба (оновлено)

Учора двох співробітників посольства України в Польщі впіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними. Треба зламати ганебний підхід "не виносити сміття з хати". Його якраз треба виносити. Інакше будемо жити у смітті", - написав він.

Кулеба зазначив, що під час його каденції на посаді міністра не буде замовчувати такі ганебні випадки і тим більше покривати їхніх фігурантів: "Тому я миттєво ухвалив три рішення:

Обох співробітників я негайно відкликав із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин усі формальності з цього питання будуть завершені. Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення. МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи".

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"Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, толерують її чи ні. У МЗС - ні. Я ніколи не покриватиму негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі та людям, а для особистого незаконного збагачення.

Кожен з системи дипслужби, незалежно від рангів і посад, хто буде кидати тінь на українську дипломатію, відчуватиме на собі усю недипломатичність моєї реакції", - підкреслив глава МЗС.

Журналіст Євген Плинський у Facebook розповів подробиці "золотого" буса на Волині.

"28.02, під час проведення обшуку дипломатичного т/з марки Мерседес-Спринтер номер W-083514 на посту "Ягодин", слідчі ДБР виявили:

- 165 200 доларів США;

- 70 200 євро;

- 11 600 злотих;

- 16,4 кг золотих виробів;

187 ящиків сигарет Life, Complimen.

Слідчі дії тривають", - зазначив Плинський.