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В AstraZeneca анонсували розробку нового покоління вакцини: препарат буде ефективним проти мутованих штамів

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В AstraZeneca анонсували розробку нового покоління вакцини: препарат буде ефективним проти мутованих штамів
Фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом має намір до осені поточного року створити нове покоління вакцини, яка дасть змогу боротися з новими варіантами коронавірусу.

Про це повідомив виконавчий директор британського відділення компанії Мене Пангалос у ході брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже хочемо спробувати зробити щось до осені, тобто, вже цього року", - сказав він, додавши, що графік включає лабораторні роботи, а також клінічні дослідження, необхідні для тестування нових видів препарату.

"Коли у нас буде наступний варіант, всі будуть в курсі, і, сподіваюся, він буде більш простим", - зазначив Пангалос.

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У свою чергу директор Оксфордської вакцинної групи Ендрю Поллард сказав, що вакцина буде ефективно працювати проти британського варіанту, який вже поширюється по всьому світу.

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Топ коментарі

  • игор ємець
    Нам похрен,мы другие вакцины покупаем.
  • Vasilij VG
    Вряд ли. Клоуны на индийском шмурдяке больше украдут бабок.
  • Vedana
    Бізнес пішов вгору: можна щотри місяці нові штамики і вакцинки придумувати.
    Так всі будуть безкоштовними ? Тобто, уряди тепер змушені будуть віддавати кошти фармі лише на вакцинки замість соціальних програм для своїх громадян ?
    А населення повинно буде по скільки разів на рік щеплюватися ?
    Від кожного ж варіанту треба ?
    І паспорти щеплень ви на кожен штам заведете ?
    Чи все-таки піплу доведеться свої грошики викладати ?
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