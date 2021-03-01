В AstraZeneca анонсували розробку нового покоління вакцини: препарат буде ефективним проти мутованих штамів

Фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом має намір до осені поточного року створити нове покоління вакцини, яка дасть змогу боротися з новими варіантами коронавірусу.

Про це повідомив виконавчий директор британського відділення компанії Мене Пангалос у ході брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже хочемо спробувати зробити щось до осені, тобто, вже цього року", - сказав він, додавши, що графік включає лабораторні роботи, а також клінічні дослідження, необхідні для тестування нових видів препарату.

"Коли у нас буде наступний варіант, всі будуть в курсі, і, сподіваюся, він буде більш простим", - зазначив Пангалос.

Також читайте: Вакцина "Спутник V" - дивний інструмент у руках Путіна, - глава МЗС Литви категорично проти використання російської вакцини

У свою чергу директор Оксфордської вакцинної групи Ендрю Поллард сказав, що вакцина буде ефективно працювати проти британського варіанту, який вже поширюється по всьому світу.