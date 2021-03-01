Загострення на Донбасі не пов'язано із санкціями проти каналів Медведчука, - Гармаш

Україна готова до можливої відповіді з боку Росії на введені санкції проти Віктора Медведчука. Зокрема і до силового сценарію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич.

"ЗСУ здатні нас захистити, і Україна не буде сама проти Росії у разі ескалації на Донбасі чи в Криму. Весь світ нас підтримує, думаю, що це також спричинить нові санкції проти Росії", - сказав він.

При цьому представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що загострення на Донбасі розпочалося ще до санкцій і пов'язане воно не конкретно з санкціями проти близького до Путіна політика, а в цілому зі зміною позиції України до цього конфлікту.

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"Тому Росія і реагує зараз, поки ще незграбно, тому що не може зрозуміти, як поводитися, але реагує. У росіян на все одна відповідь, якщо вони не чують те, чого хочуть, вони б'ють по морді. Зараз намагаються це робити, а потім будуть думати, чи правильно б'ють і чи потрібно було взагалі бити", - уточнив Гармаш.