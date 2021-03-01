В Україні проти COVID-19 вже провакциновано понад 3 тис. осіб, - МОЗ

Повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві в понеділок.

"За останній час в Україні провакцинували понад 3 тис. осіб. Вакцинація проходить каскадним способом, тобто в найближчій перспективі слід очікувати, що кількість провакцинованих буде істотно зростати", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Кучер закликав українців не вірити фейкам про вакцинацію і отримувати інформацію з надійних джерел, зокрема від Міністерства охорони здоров'я.

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