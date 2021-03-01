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В Україні проти COVID-19 вже провакциновано понад 3 тис. осіб, - МОЗ

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В Україні проти COVID-19 вже провакциновано понад 3 тис. осіб, - МОЗ
Повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві в понеділок.

"За останній час в Україні провакцинували понад 3 тис. осіб. Вакцинація проходить каскадним способом, тобто в найближчій перспективі слід очікувати, що кількість провакцинованих буде істотно зростати", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Кучер закликав українців не вірити фейкам про вакцинацію і отримувати інформацію з надійних джерел, зокрема від Міністерства охорони здоров'я.

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Топ коментарі

  • Garinich
    Я за вкцинацію, але не цим шмурдяком. Зайшов подивився оф документ по цій так званій вакцині. Взаємодія з лікарскими засобами - не досліджена, строк імунітету після вакцини - не відомий. Не кажучи про те, що після відкриття багатообїемної вакцини після 6 годин її потрібно викидувати. Подім почитав висновки FDA по файзеру, модерні і ждонсону, там все описано і все вказанно. Лікарі наші не дурні, шоб цим лайном себе колоти.
  • Пан Телемон bc543dce
    "В Україні проти COVID-19 вже провакциновано понад 3 тис. осіб, - МОЗ" -такі самі вологі мріїї як і статистика котру вони строчать щоденно про смерті,тести і решту хрєнотєні.
    Ці ******** думають що писати можна все ,як у другому класі середньої школи, а насправді в такому віці (16+ ) наступає кримінальна відповідальність за фальсифікацію документів.
  • николай николаенко 598090f8
    Особенно умиляет наречие «уже».
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