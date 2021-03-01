Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Росія може провести новий "референдум" в ОРДЛО для психологічного тиску на Україну, але ми на це не поведемося, - Гармаш

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Росія може провести новий "референдум" в ОРДЛО для психологічного тиску на Україну, але ми на це не поведемося, - Гармаш
Росії не потрібен окупований Донбас, їй потрібно підтримувати його в підвішеному стані, щоб використовувати як інструмент проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Представник ОРДО в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш передбачає, що "референдум" можуть провести для легалізації виборів до російської Держдуми на окупованій території Донбасу, щоб показати масовість.

"Теоретично можуть провести і "референдум" про входження в Російську Федерацію для психологічного тиску на Україну. Але це дуже дешево, ми на це не поведемося", - зазначив Гармаш.

Водночас, за словами Гармаша, Україна розуміє, що РФ не потрібен цей регіон, їй потрібно підтримувати його в підвішеному стані, щоб використовувати як інструмент проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має намір залучити жителів окупованого Донбасу до "голосування" на "виборах" до Державної думи у вересні 2021 року. Українська сторона закликає їх не брати участі в цьому "голосуванні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загострення на Донбасі не пов'язано із санкціями проти каналів Медведчука, - Гармаш

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4436 Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5051
  • Георгий Мокрицкий 2d2dca70
    Абсурд! Вы можете себе представить "референдум" в кацапии, проведенный Украиной???!!! Дикая комуно-фашистская недоимперия везде сует свой сопливый нос... Вон с Украины, дикая орда!
  • 5 копійок
    Росія може провести новий "референдум" в ОРДЛО для психологічного тиску на Україну, але ми на це не поведемося, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5780
    Домбасюри вже дореферендились до війни, нехай референдять далі.
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