Росія може провести новий "референдум" в ОРДЛО для психологічного тиску на Україну, але ми на це не поведемося, - Гармаш
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Представник ОРДО в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш передбачає, що "референдум" можуть провести для легалізації виборів до російської Держдуми на окупованій території Донбасу, щоб показати масовість.
"Теоретично можуть провести і "референдум" про входження в Російську Федерацію для психологічного тиску на Україну. Але це дуже дешево, ми на це не поведемося", - зазначив Гармаш.
Водночас, за словами Гармаша, Україна розуміє, що РФ не потрібен цей регіон, їй потрібно підтримувати його в підвішеному стані, щоб використовувати як інструмент проти України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має намір залучити жителів окупованого Донбасу до "голосування" на "виборах" до Державної думи у вересні 2021 року. Українська сторона закликає їх не брати участі в цьому "голосуванні".