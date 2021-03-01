Росія може провести новий "референдум" в ОРДЛО для психологічного тиску на Україну, але ми на це не поведемося, - Гармаш

Росії не потрібен окупований Донбас, їй потрібно підтримувати його в підвішеному стані, щоб використовувати як інструмент проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Представник ОРДО в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш передбачає, що "референдум" можуть провести для легалізації виборів до російської Держдуми на окупованій території Донбасу, щоб показати масовість.

"Теоретично можуть провести і "референдум" про входження в Російську Федерацію для психологічного тиску на Україну. Але це дуже дешево, ми на це не поведемося", - зазначив Гармаш.

Водночас, за словами Гармаша, Україна розуміє, що РФ не потрібен цей регіон, їй потрібно підтримувати його в підвішеному стані, щоб використовувати як інструмент проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має намір залучити жителів окупованого Донбасу до "голосування" на "виборах" до Державної думи у вересні 2021 року. Українська сторона закликає їх не брати участі в цьому "голосуванні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загострення на Донбасі не пов'язано із санкціями проти каналів Медведчука, - Гармаш