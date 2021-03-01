"Слуга народу" Завітневич про загострення на Донбасі: Ескалація спричинить нові санкції проти Росії

Українська влада готова до будь-яких варіантів ескалації конфлікту на Донбасі з боку Російської Федерації. При цьому глава комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич (СН) вважає, що ескалація для Москви може виявитися занадто болючою.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ здатні нас захистити, і Україна не буде сама проти Росії у разі ескалації на Донбасі чи в Криму. Весь світ нас підтримує, думаю, що це також спричинить нові санкції проти Росії, нові проблеми, напевно, будуть у російських чиновників вищої ланки. Ціна такої ескалації буде для них болючою", - сказав Завітневич.

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