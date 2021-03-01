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"Слуга народу" Завітневич про загострення на Донбасі: Ескалація спричинить нові санкції проти Росії

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"Слуга народу" Завітневич про загострення на Донбасі: Ескалація спричинить нові санкції проти Росії
Українська влада готова до будь-яких варіантів ескалації конфлікту на Донбасі з боку Російської Федерації. При цьому глава комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич (СН) вважає, що ескалація для Москви може виявитися занадто болючою.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ здатні нас захистити, і Україна не буде сама проти Росії у разі ескалації на Донбасі чи в Криму. Весь світ нас підтримує, думаю, що це також спричинить нові санкції проти Росії, нові проблеми, напевно, будуть у російських чиновників вищої ланки. Ціна такої ескалації буде для них болючою", - сказав Завітневич.

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Топ коментарі

  • Zemer
    А какие новые санкции против "той стороны" введёт ЗЕторчёк? Ленка перестанет оплачивать коммуналку в Крыму
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ну да,только нас в первые ,с начала войны,не пригласили на учения НАТО в Черноморском регионе -спасибо зекретину и всей вашей шобле... в НАТО знают,что вы слили операцию по захвату вагнеровцев
  • Aleksandr Cubik
    гы улыбнуло!!боюсь что ещё пол крыма прикупит!!(для ,,бати ЗЁ"стараться будет!!) "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 7614 "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 8747
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