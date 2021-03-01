"Доступна іпотека" під 7% стартувала. В Україні підписано перші кредитні договори, - Мінфін

Сьогодні, 1 лютого, відбулася церемонія підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками в межах державної програми "Доступна іпотека 7%". Видано перші кредити.