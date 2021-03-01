"Доступна іпотека" під 7% стартувала. В Україні підписано перші кредитні договори, - Мінфін
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Сьогодні, 1 лютого, відбулася церемонія підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками в межах державної програми "Доступна іпотека 7%". Видано перші кредити.
Відповідна церемонія відбулася під час всеукраїнського форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Хочу привітати щасливих власників квартир... Ті, хто хоче покращити свої житлові умови, можуть долучитися до програми", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Перший договір підписали сім'ї Лапченко та Максимюк.