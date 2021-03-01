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"Доступна іпотека" під 7% стартувала. В Україні підписано перші кредитні договори, - Мінфін

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"Доступна іпотека" під 7% стартувала. В Україні підписано перші кредитні договори, - Мінфін
Сьогодні, 1 лютого, відбулася церемонія підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками в межах державної програми "Доступна іпотека 7%". Видано перші кредити.

Відповідна церемонія відбулася під час всеукраїнського форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Хочу привітати щасливих власників квартир... Ті, хто хоче покращити свої житлові умови, можуть долучитися до програми", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Перший договір підписали сім'ї Лапченко та Максимюк.

Також читайте: Перший кредит за програмою "Доступна іпотека" буде виданий на початку березня, - Мінфін

Топ коментарі

  • Стрелок
    читал я про эту ипотеку
    там столько условий - мама не горюй
    1. стоять в очереди на жилье (уже смешно)
    2. иметь определенный доход на семью (около 70000)
    3. не иметь жилья или быть прописанным где то и площади мало
    4. молодая семья
    5. договор заключается на полный процент. государство из фонда (как на дороги наверно) компенсирует банкам часть процентов. НО кроме процентов по телу кредита (часть которых компенсируется) есть другие платежи от полной суммы - например страховки
    6. минимальный первый взнос 10-20 % от суммы
  • jklpqrs
    Ну что ж, счастливые обладатели квартир, связавшись с прохиндеями вы сделали свой выбор. Не забудьте купить палатки, пока есть свободные ресурсы. Будет забавно глядеть на то, как вы в них будете ночевать под ОП с требованием вернуть с трудом нажитое.
  • Марина Лисицкая
    Дополню
    7.Ограничение по площади 50 кв.м на двоих плюс 20 кв.м на каждого члена семьи.

    8. Обязательный белый доход.

    9. Дома до 2014 года не кредитуются (лобби застройщиков наверное), чтобы перераспределить спрос видимо все плохо, но нужно завлечь покупателя.

    10. Сумма кредита не больше 2 млн грн.

    Это так навскидку
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