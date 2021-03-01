У США задумалися над створенням електронного долара

Глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл повідомив, що нині обговорюється питання доцільності електронного долара.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Global Times.

Як зазначив голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, зараз обговорюється питання доцільності електронного долара. ФРС насамперед планує широко консультуватися з громадськістю про ведення такої ініціативи. Пауелл вважає, що долар є резервною світовою валютою, і вони несуть відповідальність за те, щоб зробити це правильно.

Завдяки помітним досягненням в галузі електронних фінансових технологій, мереж 5G, смартфонів і електронної комерції, основні економіки світу дедалі більше усвідомлюють тенденцію переходу до цифрових валют, які стануть важливою частиною майбутньої грошової системи.

Сьогодні Китай є світовим лідером у розробці цифрового юаня, який випробовується в багатьох містах Китаю, в той час, як такі країни, як Велика Британія, Канада та Японія також активно вивчають життєздатність своїх цифрових валют. Попри деякі побоювання ринку, що випуск цифрових валют центральних банків може привести до нового витка конкуренції або суперництва між криптовалютами, створення потенційного цифрового долара США як і раніше має велике значення.

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Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

9 лютого 2021 року вартість біткоїна вперше перевищила $48 тисяч. Він різко подорожчав на тлі новини про те, що компанія Tesla інвестувала в криптовалюту $1,5 млрд.