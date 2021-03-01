За тиждень COVID-19 виявили у 1038 співробітників МВС
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Минулого тижня коронавірус діагностували у 1038 працівників системи Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
Зазначається, що найбільшу кількість інфікованих зафіксовано в Івано-Франківській, Закарпатській, Київській, Житомирській областях.
Всього з початку пандемії COVID-19 зафіксовано у 36 193 правоохоронців, одужали - 35 270, померли - 124.
Зазначається, що медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС і контактні особи, які спілкувалися з хворими.