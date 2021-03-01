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У нас будуть суди у смартфоні, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський анонсував створення послуги "Суд у смартфоні", яка допоможе прискорити судовий процес і мінімізувати корупцію.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30: розвиток правосуддя", інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, брак чесних і незалежних суддів належить до групи проблем судової системи.

"Ще один виклик - це усунення зловживань та забезпечення прозорості суду. Вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху можуть стати IT-рішення. За аналогією з державними послугами в смартфоні ми прагнемо і обов'язково зробимо "Суд у смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію і можливості для зловживань", - підкреслив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Зеленский анонсировал создание "Суда в смартфоне": "Это ускорит судебный процесс и минимизирует коррупцию" - Цензор.НЕТ 1861
  • Boris D a123de4e
    Бред какой-то!
  • Gal
    Знову передозування?
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