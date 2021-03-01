Готові два законопроекти, що дають можливість запровадити в Україні суд присяжних, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про запровадження в Україні суду присяжних, зараз готові вже два законопроєкти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив у ході форуму "Україна 30: Розвиток правосуддя".

За словами Зеленського, участь громадян у здійсненні правосуддя є важливим питанням.

"Ми вводимо в Україні народовладдя, а це не тільки місцеві і всеукраїнські референдуми. Одним з його інструментів є суд присяжних. Зараз готові вже два законопроєкти, які дадуть старт його роботі. Однак, ми розуміємо, що суд присяжних не тільки підвищує довіру до правосуддя, це і велика відповідальність за долю учасників процесу. Тому модель і формат суду присяжних в Україні будуть детально й уважно обговорюватися", - підкреслив президент.

Також читайте: "Судова система в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем", - Зеленський