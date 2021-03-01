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Готові два законопроекти, що дають можливість запровадити в Україні суд присяжних, - Зеленський

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Готові два законопроекти, що дають можливість запровадити в Україні суд присяжних, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про запровадження в Україні суду присяжних, зараз готові вже два законопроєкти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив у ході форуму "Україна 30: Розвиток правосуддя".

За словами Зеленського, участь громадян у здійсненні правосуддя є важливим питанням.

"Ми вводимо в Україні народовладдя, а це не тільки місцеві і всеукраїнські референдуми. Одним з його інструментів є суд присяжних. Зараз готові вже два законопроєкти, які дадуть старт його роботі. Однак, ми розуміємо, що суд присяжних не тільки підвищує довіру до правосуддя, це і велика відповідальність за долю учасників процесу. Тому модель і формат суду присяжних в Україні будуть детально й уважно обговорюватися", - підкреслив президент.

Також читайте: "Судова система в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем", - Зеленський

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    суд онлаин присяжных в смартфоне!..... этот олень и армию в смартфоне создаст только дай волю......
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Готовы два законопроекта, позволяющих ввести в Украине суд присяжных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5207
  • Zemer
    А присяжные будут из "Лиги смеха" или "Мама хохотала" ?
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