В Україні можливе запровадження гендерних квот на держслужбі, - глава НАДС Алюшина

Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина допускає можливість запровадження гендерних квот на державній службі.

"Не відкидаю такого варіанта. Проте зверну увагу, що з листопада минулого року ми впровадили збір статистичної інформації за категоріями "жінки" й "чоловіка". І за два квартали 2020 року можна побачити, що в категорії "А" пропорція жінок зросла з 29% до 33,3%, тобто є певні зрушення в цьому напрямі", - сказала Алюшина в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи допускає вона впровадження гендерних квот на держслужбі, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на сьогодні державна служба має переважно "жіноче обличчя", хоча є певні диспропорції залежно від категорії.

Алюшина, зокрема, зазначила, що на сьогодні із загальної кількості державних службовців, яка становить 176 тис. 527 осіб, 75,9% - жінки і 24,1% - чоловіки.

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Водночас, якщо говорити про категорію "А", то жінок 33,3% (60 осіб), у чоловіків відповідно - 66,7% (120 осіб). У категорії "Б" жінок 68,6% (29 тис. 518 осіб), а чоловіків - 31,4% (13 тис. 496 осіб). У категорії "В" переважно жінки - 78,3% (104 тис. 404 осіб), а чоловіків лише 21,7% (28 тис. 929 осіб).

"Звісно, причин може бути багато, й однією з них може бути самодискримінація самих жінок через відповідальність перед сім'єю, перед дітьми", - констатувала Алюшина.

Серед іншого, глава НАДС повідомила, що Нацагентство починає з першого кварталу 2021 року збирати статистичну інформацію про те, скільки чоловіків на держслужбі йдуть у декретну відпустку.