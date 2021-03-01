Новини • Конституційна криза

В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський. ВIДЕО

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Реформа Конституційного Суду є доволі наболілим питанням для України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в ході форуму "Україна 30: розвиток правосуддя", інформує Цензор.НЕТ.

"Через деяких суддів цей орган став синонімом недовіри. І сьогодні йдеться не про його відновлення, а про формування довіри з нуля. Формат, в якому повинен працювати Конституційний Суд - це прозорий відбір суддів, це чеснота, етика, порядність", - підкреслив президент.

Він також нагадав, що для пошуку шляхів виходу з конституційної кризи за його вказівкою була створена Комісія з питань правових реформ, яка сьогодні представить свої напрацювання і подальші плани.

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"Ми налаштовані втілити в життя всі кроки, для того, щоб в Україні нарешті працювали тільки чесні і прозорі суди. Суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті", - додав президент.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Кто-то обещал на велосипеде ездить на работу и без кортежей В Украине заработают честные суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8800
  • Дымон Олбански
    В Украине заработают честные суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4081
  • Mr Vice President
    Дааааа
    1. На велике уже на работу зеля ездит
    2. 4к учителям платит
    3. Корешков в ВР и других структурах не имеет
    4. Не отдыхает по Оманам 17 раз за 12 месяцев
    5. Президентскую хату под детдом отдал

    Какой молодец, теперь вот суды честные сделает
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