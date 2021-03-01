РФ спробує легітимізувати питання залучення російських миротворців на Донбасі, - делегація України в ТКГ

На окупованому Донбасі була проведена зйомка серії репортажів, у яких акцентується увага на можливості підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню в разі залучення до цього процесу російських миротворців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє українська делегація в ТКГ.

"Вчора, Керівник української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Сергій Салкуцан надіслав Главі СММ ОБСЄ ноту про провокаційні дії окупаційних сил. За наявною в УС СЦКК інформацією, Російською Федерацією проводиться низка заходів, спрямованих на перегляд раніше досягнутих за посередництва СММ ОБСЄ домовленостей про Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зокрема, ці дії РФ спрямовані на оцінку реакції міжнародного співтовариства на можливу участь військовослужбовців ЗС РФ у складі СЦКК як "...єдиного надійного способу для сприяння врегулюванню конфлікту на сході України".





Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ

"Так, 27 лютого 2021 року на позиціях одного з підрозділів 2 АК (зона відповідальності - ТОРЛОУ) була проведена зйомка серії репортажів, в яких акцентується увага на можливості підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню в разі залучення до цього процесу російських миротворців. При цьому заявляється, що така оцінка, нібито, була дана представниками СММ ОБСЄ з деяких західноєвропейських країн", - зазначили в делегації ТКГ.



Крім того, до проведення вищевказаних зйомок були залучені військовослужбовці 2 АК, а в якості знімального реквізиту використовувалися уніформа спостерігачів СММ ОБСЄ і військовослужбовців так званого "представництва ЛНР в СЦКК".



"Українська сторона вважає, що подібні провокаційні дії спрямовані на дискредитацію Місії та координаційного механізму як ефективного інструменту контролю за режимом припинення вогню. Цей факт свідчить про небажання російської сторони виконувати взяті раніше на себе зобов'язання і домовленості, досягнуті сторонами в ході засідань ТКГ і у форматі Нормандської четвірки, а саме в точному дотриманні цих домовленостей і полягає дієвий механізм мирного врегулювання", - пісумували в українській делегації ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може повернути контроль над окупованими Донбасом у найближчі 10 років, - Гармаш