Середня зарплата на держслужбі в Україні - 9-12 тис. Це далеко не конкурентоспроможна оплата праці, - глава НАДС Алюшина

Глава Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина називає реформу оплати праці на державній службі одним з найбільш актуальних питань.

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Реформа оплати праці на державній службі - одне з найбільш актуальних питань. З нового року стартував експериментальний проєкт, в якому беруть участь чотири державні органи: Секретаріат Кабінету міністрів, НАДС зі своїми територіальними органами, Міністерство цифрової трансформації і Міністерство фінансів. До 1 березня буде класифікація посад. Після чого ми збираємо і аналізуємо результати класифікації державних органів і в червні подаємо на Кабмін аналітичний звіт з експерименту", - сказала Алюшина.

Крім того, за її словами, необхідно отримати результати дослідження зрізу щодо ринку заробітних плат, після чого визначити цінність посади на держслужбі порівняно з ринком.

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"В ідеалі, якщо на державній службі заробітні плати хоча б на 20% менше ринкових, то це буде конкурентоспроможна оплата праці. До 2023 року ми плануємо реалізувати реформу системи оплати праці", - додала вона.

У той же час, глава Нацагентства держслужби поскаржилася, що зараз складно утримати людей на державній службі з таким рівнем зарплат.

"Відповідно до закону України про державну службу, мінімальний посадовий оклад державного службовця дорівнює двом прожитковим мінімумам, а це 4 тис 394 грн. В законі "Про державний бюджет на 2021" заробітні плати державних службовців "заморожені" на рівні 1 вересня 2020 року. Звичайно, у держслужбовців є різні надбавки і премії. Тому, якщо говорити про середню заробітну плату на державній службі, то вона становить 9-12 тис. залежно від категорії посади, трудового стажу, рангу, рівня юрисдикції державного органу", - заявила Алюшина.

Як повідомлялося, 11 листопада 2020 року Кабінет міністрів України схвалив підготовку і реалізацію з 2022 року експериментального проєкту з впровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.