Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ

Виключений із фракції "Слуги народу" нардеп Олександр Дубінський сьогодні близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області.

Дубінський за кермом Toyota не впорався з керуванням автомобіля і виїхав на зустрічну смугу. В результаті його автомобіль зіткнувся з іншим. Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Слово і діло" розповіли джерела в правоохоронних органах.

Аварія сталася на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області.

Водій і пасажир джипа дістали тілесні ушкодження, постраждалі доставлені до лікарні. Їхній діагноз встановлюється.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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