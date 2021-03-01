Федерація роботодавців і Американська торговельна палата підтримали пропозицію поступового збільшення акцизів на ТВЕНи

Це дозволить вже у 2021 р. збільшити доходи держбюджету України на 2,6 млрд грн.

Обидві провідні бізнес-асоціації – найбільших українських компаній і провідних іноземних інвесторів – впевнені: раніше заплановані різкі підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання – відразу в 4,2 раза – можуть не лише зруйнувати ринок ТВЕНів і збільшити обсяги нелегальної продукції, але й призвести до катастрофічного недовиконання доходів державного бюджету України.

- У нинішніх економічних реаліях таке різке підвищення податку може призвести до руйнівних наслідків для ринку та економіки країни, оскільки значне підвищення ціни на таку продукцію сприятиме зростанню нелегального ринку, в результаті чого держава не отримає запланованих надходжень до бюджету – заявили в Американській торговельній палаті.



Цю думку поділяють і у Федерації роботодавців України. А тому в ФРУ підтримали нещодавню пропозицію Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо більш поступового підвищення ставки акцизу на ТВЕНи – не в 4,2, а в 3 рази вже з квітня 2021 р., а далі – на 30% щороку.



- За розрахунками експертів Федерації роботодавців, реалізація пропозиції Комітету збільшить доходи держбюджету з акцизу на ТВЕНи цього року на 2,6 млрд грн. Адже більш поступовий темп підвищення акцизу стримуватиме зростання нелегального ринку тютюновмісних виробів – пояснюють у Федерації роботодавців України.



У протилежному разі, попереджають у ФРУ, якщо акциз буде підвищено відразу в 4,2 раза, легальний ринок ТВЕНів може скоротитися втричі. Що неодмінно вдарить не лише по доходах державного бюджету від акцизу, але й по доходах від ПДВ.



- Переконані, що послідовна і прогнозована політика держави у сфері акцизного оподаткування тютюновмісних виробів дозволить забезпечити баланс інтересів держави і бізнесу, зберегти робочі місця та зміцнити довіру інвесторів до України – заявили у Федерації роботодавців України.



Нагадаємо, що минулого тижня члени профільного парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики в межах розгляду законопроєкту №4278 підтримали підвищення ставки акцизу на ТВЕНи у 2021 році в 3 рази від чинної у 2020 році та наступне щорічне підвищення 30% у 2022-2025 рр.



За підрахунками Інституту економіки та прогнозування НАН України (більш відомий як Інститут Гейця), "поступовий сценарій підвищення ставок акцизного оподаткування ТВЕНів впродовж 2021-2025 рр. забезпечить на 18,7 млрд грн більше податкових надходжень (акцизи, ПДВ, 5% акцизний податок), ніж альтернативний "шоковий" сценарій" підвищення акцизу відразу в 4,2 раза.