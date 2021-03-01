У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк

У Верховній Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, що дозволить побороти "кнопкодавство".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"У Парламенті встановили додаткові камери спостереження (за кнопкодавами) і ввели сенсорну кнопку! Тепер кнопкодавити стане неможливо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у "кнопкодавстві".

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