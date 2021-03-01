Новини • кнопкодави в Раді

У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк

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У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк
У Верховній Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, що дозволить побороти "кнопкодавство".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"У Парламенті встановили додаткові камери спостереження (за кнопкодавами) і ввели сенсорну кнопку! Тепер кнопкодавити стане неможливо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у "кнопкодавстві".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа за заявами про кнопкодавство за Шкарлета розслідується, - Венедіктова

Топ коментарі

  • Сергій Сайко
    придурки, сделайте как у Кличка, жать надо двумя руками на расстоянии 30 см на протяжении всего периода голосования, и всего делов, а они изобретают велосипеды,лишь бы больше бабок списать
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Толку от камер... За министра-плагиатора кнопкодавили и видео пропало... Ну и?
  • Valery Greff
    Типа они на камеры стесняются кнопкодавить. А сенсорная кнопка... шо - жувачки еще не изобрели? Залепить нечем?
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