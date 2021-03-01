Україні потрібно продовжити реформу охорони здоров'я: прозорі медзакупівлі залишаються критично важливими, - посли G7
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Посли G7 нагадали про необхідність продовжити реформу охорони здоров'я і підтримали прозорі медичні закупівлі.
"Потрібно продовжити реформи системи охорони здоров’я з метою надання ефективних медичних послуг і найкращих можливих результатів для українських пацієнтів", - повідомляється у твітері групи послів G7 щодо підтримки реформ в Україні в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"Прозорі медичні закупівлі залишаються критично важливими", - наголосили посли.
Крім того, посли G7 привітали початок вакцинальної кампанії в Україні та підкреслили готовність своїх країн спряти у виконанні програми вакцинації та відновленні від пандемії COVID-19.