"Слуга народу" Арахамія вніс у Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS: бюджет може втратити до 3 млрд грн, - Плінський
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналіст Євген Плінський.
"З правкою Давида Арахамії про зниження акцизу на стіки для iqos все дуже просто. Її прийняття Парламентом вийме з бюджету 3 000 000 000 грн і передасть їх у прибуток тютюнових корпорацій. Якщо ви не знали, то в 2020 в кожній пачці стіків за 52 грн акцизу було 6,8 грн, а безподаткова частина тютюнників становила цілих 35 грн. Акциз рахувався на вагу тютюну. Для порівняння безподаткова частина в сигаретах 10 грн. З 2021 ставки акцизу вирівняли з сигаретами і акциз на пачці став 29 грн, зменшивши безподаткову частину тютюнників до 15 грн. Але вони хочуть повернути собі космічний заробіток, тому включили своє лобі в Парламенті яким виявився David Braun. Юний лобіст тут же вніс у законопроєкт про посилки зниження ставки акцизу для стіків на 30%. При цьому ніхто не говорить про зниження ціни продукту для людей. Це чистої води зниження акцизу на догоду збільшення прибутку тютюнників.
Причому конкретного виробника. Philip Morris", - заявив Плінський.
"Сума, яку хочуть забрати тютюнники з бюджету - 3 000 000 000. Ця цифра більше ніж сума виділених на закупівлю вакцин від Covid-19. Важливо сказати що це перший при владі Володимира Зеленського кейс тютюнового лобі, який вирішено протягнути за будь-яку ціну. Даниле Гетманцев, Олександре Корнієнко, зупиніть цю ганьбу", - закликав журналіст.
"Слуги Philip Morris" Поіменний список тютюнових лобістів у фінансовому комітеті Парламенту підтримали пограбування бюджету на 3 000 000 000 грн", - додав Плінський і опублікував відповідний список.