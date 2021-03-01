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Пєсков відповів на слова Байдена про невизнання США анексії Криму: Анексію неможливо визнати, тому що її не було

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Пєсков відповів на слова Байдена про невизнання США анексії Криму: Анексію неможливо визнати, тому що її не було
Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков повідомив, що РФ не здійснювала анексію Криму. Півострів нібито на законних підставах возз'єднався з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське держагентство "ТАСС".

"Анексію Криму, дійсно, неможливо визнати, і ніхто про анексію Криму не говорить, тому що її не було", - сказав Пєсков, коментуючи заяву президента США Джо Байдена, в якому говориться, що США ніколи не визнають окупували Крим російським.

За словами прессекретаря Путіна, "було возз'єднання Криму з Росією, причому в доволі суворій відповідності з усіма нормами міжнародного права".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Штати ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Більш того, Вашингтон продовжить допомагати Україні в протистоянні російської агресії.

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Топ коментарі

  • Ринат Амедов
    Дима а мама знает что ты дурачек.
  • Valery Greff
    " Снимите санкции хоть на время эпидемии!" - "Санкции снять нельзя, потому, что их не было..." Песков ответил на слова Байдена о непризнании США аннексии Крыма: Аннексию невозможно признать, потому что ее не было - Цензор.НЕТ 8347
  • Рома Маестро
    Писькоф решил попетросянить шуточкой из КВН?) смешно-смешно...ну ок, наподходе свежие санкции "из ада" - вообще обхохочемся)))
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