Необхідно відновити роботу ВККС і вдосконалити відбір до ВРП: через відсутність суддів громадяни роками чекають розгляду справ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає на вдосконаленні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і процедури відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Зараз в українських судах бракує третини суддів, заявив глава держави під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а інколи і роками очікувати на розгляд своєї справи. У цьому контексті важливо відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також вдосконалити процедуру добору кандидатів до Вищої ради правосуддя", - сказав Зеленський.

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Водночас він підкреслив, що робота ВККС та ВРП потребує "суттєвого вдосконалення", адже, за його словами, кадровий склад судової системи - це не лише про достатню кількість, але і, перш за все, про високу якість.

"Систему мають заповнити професійні, порядні судді, які зможуть змінити стійке, на жаль, негативне ставлення людей до цієї професії та відновити довіру українців до судової гілки влади", - підкреслив Президент.