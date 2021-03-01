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СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві"

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СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві"
Служба безпеки України заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тис. акаунтів, яка працювала на замовлення кураторів з Російської Федерації та деяких українських політичних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що ботоферму організували троє мешканців Києва. Вони зареєстрували акаунти в електронних поштових скриньках заборонених російських поштових сервісів. Зокрема, у жовтні минулого року під час проведення виборів до місцевих рад зловмисники розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні. Вони штучно підвищували соціальну напругу у суспільстві. Займались "накручуванням" кількості голосів у соцопитуваннях, штучно збільшували кількість замовних перепостів і коментарів окремих лідерів громадської думки та політичних діячів.

Оплата за надання послуг проходила через заборонені російські електронні гаманці. Це дозволяло забезпечити анонімність клієнтів, які замовляли підтримку необхідних меседжів у соціальних мережах. Вартість варіювалась від складності технічних завдань і специфіки цільової аудиторії.

У ході проведення обшуків за місцем розташування ботоферми в одному зі спальних районів столиці правоохоронці, зокрема, виявили на серверному обладнанні програмні продукти, які перебувають під санкціями. Вилучено комп’ютерну техніку, сім-картки операторів мобільного зв’язку, які використовували у протиправній діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Дивіться також: На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ. ФОТО

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Топ коментарі

  • Нестор Нетописець
    З 2014-го "зєботи"? СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 5845
    Що ви таке курите?
  • Игорь Бехтер
    заблокировать нужно не только прокацапов. Но и всех ,кто по найму топит за определенных политиков. И внести уголовное наказание за финансирование таких работ. Гражданин должен сам выбирать,а не слушать толпы титушек виртуала.
  • Нестор Нетописець
    І знову, як після блокування ботоферми в Фейсбуці, тут зменшиться секта "Фсьо прапала! Зрадозрадна зрада! Всі навкруги - зєбіли;". СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 9314
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