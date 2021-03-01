У Раді пропонують провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів про тарифи, - Разумков

Кілька депутатських фракцій і груп пропонують провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду низку законопроєктів із питань тарифів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ході погоджувальної ради.

"Я знаю, що є законопроєкти, які включені в порядок денний засідань на цей тиждень, є пропозиція декількох депутатських фракцій та груп щодо проведення позачергового засідання, пов'язаного з низкою законопроєктів, які б допомогли врегулювати це питання у сфері житлово-комунального господарства", - розповів Разумков, коментуючи проблеми сфери ЖКГ і тарифів.

При цьому спікер не прокоментував імовірність та можливі терміни скликання таких засідань.

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