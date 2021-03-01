На Львівщині через підйом рівня води в річках можливе затоплення будинків, - ДСНС

Рятувальники попереджають, що у Львівській області з понеділка по середу на річках басейну Західного Бугу очікується підйом рівнів води. Через це можливі затоплення будинків.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області 1-3 березня на річках басейну Західного Бугу очікується продовження поступового підйому рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями. Місцями подальше затоплення заплав", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 1 - 2 березня на річці Рата на ділянці Волиця - Межиріччя на Львівщині можливе підвищення рівня води на 0,3-0,8 м. Зазначається, що це може стати причиною затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, можливе досягнення і перевищення відміток затоплення об'єктів, окремих садиб і будинків.

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