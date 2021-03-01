Воїн 36-ї ОБрМП Сергій Моісєєнко загинув у зоні ООС 28 лютого унаслідок ворожих обстрілів

Учора, 28 лютого, в районі селища Харчовик Волноваського району Донецької області в результаті поранень, несумісних з життям, зазнаних під час обстрілу наших позицій найманцями РФ, загинув Сергій Олександрович Моісєєнко, молодший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це йдеться на офіційній сторінці 36-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З сумом повідомляємо, що в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, в результаті ведення противником обстрілу позицій зі стрілецької та снайперської зброї загинув наш побратим молодший сержант Моісєєнко Сергій Олександрович.

Сміливим морським піхотинцем, добрим побратимом і патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія.

Світла пам'ять воїну!", - зазначається в повідомленні.

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