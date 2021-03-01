Із 3 березня на Житомирщині встановлюється "червоний" рівень епіднебезпеки, - рішення держкомісії ТЕБ та НС

Із 3 березня 2021 року в Житомирській області встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюється з 00.00 3 березня 2021 року на території області. Він передбачає встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для високого рівня епідемічної небезпеки.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на главу Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка писав, що Житомирську область внесуть в "червону" зону карантину.

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