Екологічними проблемами України всерйоз стурбовані країни-сусіди

Як зазначають фахівці, на тлі популістських екомітингів забуваються реальні проблеми, які підвищують смертність населення.

Критична ситуація із довкіллям в Україні вже турбує наших сусідів на міжнародному рівні, йдеться в сюжеті "5 каналу".





Ще влітку президент Угорщини Янош Адер звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою вирішити питання із засміченістю Дністра. У Міністерстві екології підтверджують: Україна має високий рівень забруднення усіх основних водних басейнів.

"За результатами того скрінінгу, який ми… провели, фактично до басейну Дону додалось ще плюс 17 забруднювачів речовин, до басейну Дністра – ще 18 і до басейну Дніпра – ще додатково 21"… Скрізь ми фіксуємо важкі метали, фактично скрізь ми бачимо підвищенні концентрації пестицидів і агрохімікатів", – звітує заступник міністра захисту довкілля та природніх ресурсів Михайло Хорєв.

Як відзначають фахівці, на тлі популістичних, а інколи і просто проплачених, екологічних мітингів, забуваються реальні проблеми, які підвищують смертність населення. Як ще одне підтвердження – ситуація із забрудненням повітря у Києві.

"Державні пости фіксують підвищення в 2-3 рази діоксиду сірки, діоксиду азоту, і десь в півтори рази формальдегіду… Ефект є накопичувальний і невтішні статистичні дані ВООЗ говорять про те, що Україна посідає 5-те місце у Європі за смертністю від хвороб, спричинених забрудненням повітря і 15 місце у світі", – каже про ситуацію в столиці експертка з екології Марина Ратушна.