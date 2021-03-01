Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 26 лютого про введення санкцій щодо екссиловиків, які зрадили батьківщину.

Відповідний указ №81/2021 опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Контроль за виконанням цього рішення покладається на секретаря РНБО Олександра Данілова.

Згідно з прикріпленим документом, безстрокові санкції вводяться стосовно Дениса Березовського (екскомандувач Військово-морських сили ЗСУ), Станіслава Шапортова (в минулому генерал-майор), Сергія Няньчура (колишній генерал-майор юстиції), Юрія Котовського (колишній генерал-майор), Олександра Якименка (ексголова СБУ), Володимира Тоцького (колишній генерал-майор), Сергія Ганжі (колишній генерал-майор), Сергія Єлісєєва (колишній віцеадмірал), Дмитра Шакура (колишній контр-адмірал) і Віталія Захарченка (ексміністр МВС).

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