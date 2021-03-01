У Всесвітньому фонді дикої природи вказують на загрози для людей через екологічні проблеми в Україні

На реальні загрози для довкілля і ризики для людей вже вказують фахівці Всесвітнього фонду дикої природи.

Київ знову потрапив до світового рейтингу міст з найбруднішим повітрям. У столиці третій день "зашкалюють" показники викидів шкідливих речовин. Про це повідомляє "5 канал".

"Станом на зараз за світовим рейтингом IQ Air Київ посідає 10 місце у світі за рівнем забруднення повітря… Це вже не вперше, Київ входив і до першої п’ятірки. Це пов'язано з таким джерелом забруднення, як автотранспорт, тому що на нього припадає в Києві приблизно 90%", – зазначає експертка з екології Марина Ратушна.

За даними моніторингових систем, зранку 26 лютого індекс забруднення повітря дорівнював 100, а напередодні – 160 одиниць, за допустимих 50. Фахівці акцентують, що попри сонячну та ясну погоду – летючі сполуки можуть накопичуватися в організмі і серйозно шкодити здоров'ю.

Утім, експерти із подивом зауважують – катастрофічну ситуацію зі смогом у столиці чомусь замовчують активісти. Не надто приділяють уваги й іншим проблемам.

А на реальні загрози для довкілля та ризики для людей в Україні вже вказують фахівці Всесвітнього фонду дикої природи.

Зокрема, у річному звіті фахівці наголошують: "Україна продовжує втрачати природні екосистеми – луки, степи, річки, ліси, болота. В деяких областях України орні землі становлять понад 80% території. Це знищує природний водний "буфер" – спроможність ландшафту накопичувати та зберігати воду, впливає на якість води та її баланс загалом".