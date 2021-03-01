"Слуга народу" на засіданні розгляне судову реформу та оподаткування грального бізнесу, - Корнієнко

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що нардепи розглянуть у ході сьогоднішнього засідання. Парламентарі розглянуть судову реформу і кілька законопроєктів з безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Корнієнко розповів під час брифінгу.

"Будемо розглядати і щодо судової реформи, і кілька законопроєктів безпекових. Щодо системи військового обліку та приведення системи обліку та діяльності органів військового управління у відповідність зі стандартами НАТО. Так само буде розглядатися законопроєкт про військових капеланів. Його немає у порядку денному на цей тиждень, але він теж важливий у військовій тематиці", - розповів нардеп.

Корнієнко зазначив, що на порядку денному - і питання оподаткування грального бізнесу.

"Будемо обговорювати й питання оподаткування грального бізнесу, тому що воно є нагальним, і ще усунення суперечностей щодо комісії з питань регулювання азартних ігор", - сказав депутат.

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Він підкреслив, що ні у понеділок, ні на цьому тижні фракція не буде розглядати кадрові питання.