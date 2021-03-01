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Лікарі викидають невикористані вакцини проти COVID-19, це звичайна практика в медицині, - Рубан

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Лікарі викидають невикористані вакцини проти COVID-19, це звичайна практика в медицині, - Рубан
Лікарям доводиться викидати невикористані вакцини проти коронавірусу, якщо флакон, розрахований на 10 доз, не встигають використати протягом 6 годин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Це стосується всіх вакцин, які мають великий розлив на кілька доз. Це звичайна практика в медицині та імунізації з приводу великого розливу. Необхідно створити логістику й створити черги для проведення одночасної вакцинації кількох людей. Головне, що зараз можна сказати, що в України вже є вакцина, яка дозволить знизити епідемію. Не варто робити з цього негатив", - пояснив він.

Також Рубан відповів, чому йде багато відмов від вакцинації.

"Сьогодні є проблема в прозорості інформації. Та вакцина, яка до нас приїхала, була зареєстрована за шість годин. Не довели всю інформацію про її безпеку. Центр, який давав дозвільні документи, дав їх несвоєчасно. Тому виникають непорозуміння. Це завдання Міністерства охорони здоров'я (довести всю інформацію до населення. - Ред.)", - додав глава столичної Держпродспоживслужби.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Ну как "дорого"... в ТРИ дорого...
  • PREDATOR R
    За ці вакцини було заплачено з бюджету.Причому дорого.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Одним словом - злочинний бардак. Саме він дозволяє прове ти масове списання "утилізваох" вакцини, а основне - коштів, що на неї начебто пішли. Хто б що не казав про Супрун - правильно вона робила, чи неправильно, але ТАКОГО!!!!! списувпння коштів за неї точно не було.
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