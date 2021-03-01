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Найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ припинила мовлення на окупований Крим: не змогли оплатити послуги провайдера, - Іслямов

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Найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ припинила мовлення на окупований Крим: не змогли оплатити послуги провайдера, - Іслямов
Сьогодні, 1 березня 2021 року, припинила мовлення на Крим найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ.

Про це повідомив власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не змогли оплатити мовлення на Крим провайдеру послуг. Це друге відключення радіостанції за всю її 15-річну історію існування. Вперше радіостанція була вимкнена з ефіру "росіянами" в Криму, але у вересні 2015 року відновила своє мовлення завдяки підтримці української держави, українського народу і особисто Мустафи ага. Голова Меджлісу - Рефат ага Чубаров у 2015 році ходив зі мною по всіх державних кабінетах України за ручку і пояснював чиновникам важливість відновлення мовлення на окупований Крим!! Сьогодні для нашої редакції чорний понеділок, але знаєте що? Ми не складемо руки на грудях, ми далі боротимемося, боротимемося за Крим, боротимемося до самої Перемоги", - розповів Іслямов.

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Найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ припинила мовлення на окупований Крим: не змогли оплатити послуги провайдера, - Іслямов 01

Топ коментарі

  • Filesiy Ledki
    Крымска-татарскае радыё - гэта не меней важна, чым танкі. Падыміце пытанне ў Радзе.
  • Davidenko Katerina
    А смысл, Мейдан как до 2014-го никто не слушал, так и после не слушает. Ни на подконтрольной территории, ни в Крыму.
    Ислямов, Чубаров и Джемилев любят очень много просить и еще больше говорить о своих наполеоновских планах. Из самого запоминающегося - диверсии на керченской переправе, идентификация "каждого автомобиля", который въезжает по мосту в Крым, крымско-татарский батальон, "Марш на Крым". По каждому из этих пунктов было помпезное объявление и потом тишина - разве что от Марша отмазались, мол, карантин, опасно (идти колонной на вооруженных кацапских погранцов не опасно, а вот коронавирус прям ужас, ага).
  • Davidenko Katerina
    Не подскажите мне имя самого популярного ведущего на радио Мейдан ФМ? Или название самой популярной передачи?
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