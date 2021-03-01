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У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно

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У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно
Міністерство охорони здоров'я змінило національний план вакцинації, щоб президент країни Володимир Зеленський та інші чиновники могли публічно зробити щеплення проти коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, першим публічно вакцину отримає він, потім президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні було внесено зміни в наш національний план вакцинації. Це дає можливість публічно вакцинуватися міністру охорони здоров'я і президенту України", - заявив Степанов.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    только как мы проверим шо им действительно колят индийский шмурдяк, а не физ раствор? Никак...
  • Ла-ла-ла-ла
    Откуда мы узнаем, что это вацина, а не герыч?
  • Valery Greff
    потерпевший вiслюк уже сдавал анализы "публично". кацапский Евролб всё обставит "как надо".
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