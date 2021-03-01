Експортне мито на металобрухт допоможе Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і отримати понад 3 мільярди податків, - експерт

Продовження дії експортного мита на металобрухт дозволить зберегти 25 000 робочих місць та забезпечити вітчизняних металургів сировиною.

Про це заявив керівник Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва в ефірі телеканалу "Україна 24".

Експерт нагадав, що запровадження мита на експорт брухту мало позитивний економічний та соціальний ефект. Зокрема, завдяки цьому держбюджет додатково отримав приблизно 1 млрд грн податків, було збережено 20 000 робочих місць і створено 4000 нових.

"Крім цього, говорячи про соціально-економічні ефекти, дія цього мита дозволила закумулювати майже 3 мільярди гривень податків на всіх рівнях у результаті активізації підприємств металургійної галузі, зокрема обробки та переробки брухту чорних металів", - розповів Гужва.

На його думку, депутати мають ухвалити рішення про продовження дії мита експортного мита на брухт, щоб сировина для металургів не вивозилася за кордон, а перероблялася в Україні, забезпечуючи роботою вітчизняні підприємства.

"Підприємства металургійної галузі вже заздалегідь наголошують, що на кону зараз подальша доля їхніх підприємств і майже 25 000 робочих місць. І вони запропонували: або ми продовжуємо цей захід, зберігаємо ці робочі місця, створюємо приблизно 3,5 тисячі нових робочих місць, а також забезпечуємо податки від діяльності заготівельної галузі, переробної, транспортної, енергетики тощо. Або ми відпускаємо це на відкуп ринку, і ця сировина виїжджає за кордон, заробляє лише заготівельна галузь", - пояснив Гужва.

Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити дію мита на експорт металобрухту, в іншому випадку вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини.

Водночас депутат Муса Магомедов зазначив: продовження дії мита на експорт металобрухту забезпечить вітчизняних металургів сировиною, а бюджет отримає мільярди гривень податків.