На порталі "Дія" з'явився запис на вакцинацію проти COVID-19

На порталі державних послуг онлайн "Дія" з'явився запис у лист очікування на вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Дія".

В описі послуги зазначається, що запис проводиться у лист очікування вакцинації проти коронавірусу. Після запису громадянин отримає сповіщення про доступність запису на вакцинацію. Повідомляється, що попередній запис у лист очікування не є записом до лікаря.

Для запису необхідно авторизуватися на порталі або за допомогою особистого ключа, або за допомогою BankID або MobileID і підтвердити або надати персональні дані, обрати населений пункт, де має проходити вакцинація.

Також записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0800 60 20 19 або у сімейного лікаря.

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